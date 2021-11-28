Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В рамках центрального матча 13-го тура английской Премьер-лиги Челси на своем поле не смог обыграть Манчестер Юнайтед (1:1).

Подопечные Томаса Тухеля провели неплохой первый тайм и полностью контролировали происходящее на поле, однако на старте второго тайма "красные дьяволы" вышли вперед усилиями Санчо, который воспользовался ошибкой в обороне "синих". Затем в середине тайма Жоржиньо реализовал пенальти и сравнял счет в матче.

Обзор матча:

Челси — Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Жоржиньо, 69 (пен.) — Санчо, 50



Челси: Менди — Чалоба, Тиаго Силва, Рюдигер — Джеймс, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Алонсо (Маунт, 78) — Зийех, Хадсон-Одои (Пулишич, 78) — Вернер (Лукаку, 82).



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Байи, Теллес — Фред, Матич, Мактоминей — Фернандеш (ван де Беек, 89) — Рашфорд (Лингард, 77), Санчо (Роналду, 64).



Предупреждения: Джеймс, Жоржиньо — Мактоминей, Рашфорд, Фернандеш, Роналду, Байи