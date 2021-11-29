Англия

Клубы сумели достичь устного взаимопонимания.

Манчестер Юнайтед назначил Ральфа Рангника временным главным тренером команды.

Последнее время немец работал в московском Локомотиве на посту директора клуба по развитию футбол. Тем не менее, "манкунианцы" не будут платить какую-либо компенсацию российскому клубу за специалиста.

Как сообщает Фабрицио Романо, клубы сумели достичь устного согласия о переходе Рангника и стороны не имеют друг к другу финансовых претензий.

Англичане со своей стороны выразили благодарность "железнодорожникам" за участие в переговорах по 63-летнему функционеру.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед и Рангник договорились о двухлетнем сотрудничестве по завершению полугодичного контракта.