Наставник сборной Италии может вернуться в АПЛ.
роберто манчини, getty images
30 ноября 2021, 19:38
Главный тренер сборной Италии может вернуться в Английскую Премьер-Лигу и возглавить Манчестер Юнайтед.
По информации The Telegraph, в итальянце боссы МЮ видят отличную кандидатуру на замену Рангнику, который уйдет на консультативную должность по окончанию сезона.
Шансы на такое подписание возрастут, если Италия не преодолеет барьер плей-офф на Чемпионат мира-2022.
Несмотря на действующий контракт с Италией, "манкунианцы" уже начали переговоры с Манчини.
Ранее сообщалось, что Манчини уже отказал МЮ.