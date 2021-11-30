Англия

Наставник сборной Италии может вернуться в АПЛ.

Главный тренер сборной Италии может вернуться в Английскую Премьер-Лигу и возглавить Манчестер Юнайтед.

По информации The Telegraph, в итальянце боссы МЮ видят отличную кандидатуру на замену Рангнику, который уйдет на консультативную должность по окончанию сезона.

Шансы на такое подписание возрастут, если Италия не преодолеет барьер плей-офф на Чемпионат мира-2022.

Несмотря на действующий контракт с Италией, "манкунианцы" уже начали переговоры с Манчини.

Ранее сообщалось, что Манчини уже отказал МЮ.