ЧМ-2022. Отбор

Тренерский штаб сборной Англии решил не рисковать основными футболистами.

В 10-м туре отборочного этапа на Чемпионат мира в Катаре сборная Англии отправится в гости к Сан-Марино.

Главный тренер гостей Гарет Саутгейт не сможет рассчитывать на двух футболистов основной обоймы команды. В матче с Албанией микроповреждения получили Джордан Хендерсон и Джек Грилиш.

Об этом сообщил сам специалист в интервью Liverpool Echo.

"Это мера предосторожности. Мы провели обследование, которое показало наличие повреждений у футболистов. Решили не рисковать, чтобы не усугубить травмы", — сказал Саутгейт.

Матч Сан-Марино — Англия состоится в понедельник, 15 ноября в 21:45 по киевскому времени.

Для того, чтобы не упустить первого места Англии достаточно не проиграть в этом поединке.