ЧМ-2022. Отбор
Тренерский штаб сборной Англии решил не рисковать основными футболистами.
джордан хендерсон и джек грилиш, getty images
14 ноября 2021, 18:35
В 10-м туре отборочного этапа на Чемпионат мира в Катаре сборная Англии отправится в гости к Сан-Марино.
Главный тренер гостей Гарет Саутгейт не сможет рассчитывать на двух футболистов основной обоймы команды. В матче с Албанией микроповреждения получили Джордан Хендерсон и Джек Грилиш.
Об этом сообщил сам специалист в интервью Liverpool Echo.
"Это мера предосторожности. Мы провели обследование, которое показало наличие повреждений у футболистов. Решили не рисковать, чтобы не усугубить травмы", — сказал Саутгейт.
Матч Сан-Марино — Англия состоится в понедельник, 15 ноября в 21:45 по киевскому времени.
Для того, чтобы не упустить первого места Англии достаточно не проиграть в этом поединке.