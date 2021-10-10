ЧМ-2022. Отбор

Хавбек впервые забил в футболке национальной команды.

В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Англии в выездном поединке не оставила шансов Андорре (0:5).

Автором своего дебютного гола в футболке "трех львов" стал полузащитник Манчестер Сити Джек Грилиш.

Его первый мяч вышел достаточно эффектным, учитывая тот факт, что помог ему вратарь своей команды Сэм Джонстон, который рукой бросил мяч со своей штрафной точно на Грилиша.

Отметим, что прошедший поединок стал для футболиста 16 в национальной команде.

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