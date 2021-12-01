Англия

Испанский наставник забил тревогу из-за травм своих подопечных.

Накануне гостевого противостояния против бирмингемской Астон Виллы в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги, главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола столкнулся с хорошо знакомой, но от этого не менее неприятной, проблемой с подбором футболистов для выхода на поле с первых минут.

Дело в том, что ключевые игроки обоймы испанского наставника — Джек Грилиш, Фил Фоден, Ферран Торрес, Кевин де Брюйне и Эмерик Ляпорт — на данный момент находятся вне тренировочного процесса, поэтому, по словам своего Гвардиолы, к предстоящему поединку будет готово "всего 14 или 15 футболистов основной обоймы".

Интересной остается ситуация с бельгийским полузащитником, который ранее заболел COVID-19, после чего прошел через карантин, сдал контрольный негативный тест, но по неназванным причинам так до сих пор и не приступил к работе вместе с командой. При этом, медперсонал Сити не раскрывает данные о даже примерной дате его возвращения в строй.

"У нас чрезвычайная ситуация в команде, потому что у нас осталось катастрофически мало доступных для выбора в стартовый состав футболистов.

Однако, жаловаться мы не будем. Я полностью доверяю тем, с кем работаю на данный момент, поэтому каждому выбывшему футболисту мы сумеем найти замену.

Ситуация перед началом декабря будет очень тяжелой, хотя этот месяц всегда считается наиболее тяжелым за футбольный год. Для моего выбора доступно 14 или 15 игроков, некоторые из которых в текущем сезоне сыграли по нескольку минут", — с сожалением был вынужден констатировать наставник.

Ожидается, что Коул Палмер и Джеймс Макэйти будут играть в Бирмингеме с первых минут, а сам поединок состоится 1 декабря, начало в 22:15 по киевскому времени.