Англия

Функционер поделился информацией о ситуации с итальянским хавбеком.

Жоао Сантос, агент Жоржиньо, рассказал о том, что полузащитник пока не обсуждал вопрос продления соглашения с Челси.

"Мы не ведем переговоры о действующем контракте с Челси. Его действующий контракт рассчитан до июня 2023 года. Возможно, мы начнем обсуждение в следующие месяцы", – рассказал Сантос в комментарии Tutto Mercato.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 18 поединков в футболке "синих", отличившись четырьмя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что защитник Тиаго Силва готов подписать новый контракт с Челси.