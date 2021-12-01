Англия

Наставник Арсенала высказался о предстоящем поединке АПЛ.

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета поделился мыслями накануне матча Английской Премьер-Лиги против Манчестер Юнайтед.

Испанский специалист считает, что сейчас "манкунианцы" как никогда непредсказуемы.

"В МЮ собраны одни из самых одаренных футболистов чемпионата. Вы никогда не знаете, что вас ждет на Олд Траффорд.

Мы в очень сложной ситуации с точки зрения тактики, ведь не знаем, как они будут готовиться к матчу. Поэтому мы сосредоточились на себе, своей игре и своих силах. В АПЛ очень высокая конкуренция, что еще раз подтверждают проблемы наших оппонентов. Дело не в деньгах или именах", — приводит слова Артеты официальный сайт Арсенала.

Матч Манчестер Юнайтед — Арсенал состоится в четверг, 2 декабря в 22:15 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.