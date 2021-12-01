Англия

Защитник Манчестер Юнайтед продолжает восстанавливаться после травмы.

Защитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Рафаэль Варан продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в матче Лиги чемпионов против Аталанты (2:2).

У футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилья. Несмотря на то, что Варан вернулся в общую группу футболистов, он не сможет принять участия в матчах Манчестер Юнайтед против Арсенала и Кристал Пэлас.

Такое решение принял Майкл Каррик, учитывая интенсивность Премьер-Лиги в декабре. Специалист считает, что футболист может получить рецидив повреждения и решил не рисковать здоровьем француза, информирует официальный сайт "манкунианцев".

Ранее возвращение Варана на поле ожидалось к матчу с Арсеналом.