Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Астон Вилла — Манчестер Сити, Getty Images
02 декабря 2021, 07:20
В четырнадцатом туре английской Премьер-лиги действующий чемпион страны, Манчестер Сити, проводил гостевой поединок в Бирмингеме против Астон Виллы, и сумел обеспечить себе итоговый успех за счет двух результативных ударов по ходу первого тайма.
Обзор матча:
Астон Вилла — Манчестер Сити 1:2
Голы: Уоткинс 47 — Диаш 27, Б. Силва 43
Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Нгойо, Мингс, Таргетт (Чуквуэмека, 66) — Макгинн, Накамба (Сансон, 77), Луиз — Буэндиа, Уоткинс, Бэйли (Янг, 31)
Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Диаш, Аке, Зинченко — Фернандиньо, Родри, Б. Силва — Жезус (Грилиш, 87), Марез, Стерлинг.