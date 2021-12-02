Англия

Форвард Ливерпуля прокомментировал исход мерсисайдского дерби.

В рамках 14-го тура английской Премьер-лиги Ливерпулю было необходимо провести гостевое мерсисайдское дерби на поле Эвертона, однако у команды Юргена Клоппа совершенно не возникло проблем с тем, чтобы разобраться с принципиальными соперниками (4:1).

Эвертон — Ливерпуль 1:4 Видео голов и обзор матча

После финального свистка нападающий "красных" Мохамед Салах, на счету которого оказались сразу два гола в данной игре, подвел итоги выступлениям своей команды.

"Это просто восхитительный результат! Приехать на Гудисон и выиграть игру, сыграть в хороший футбол, забить четыре гола — это все действительно невероятно. У нас есть возможность извлечь много положительных моментов из этой игры.

Перед игрой Юрген Клопп сказал нам, что соперники будут играть с акцентом на силовую борьбу, и по-настоящему будут сражаться за мяч на каждом участке поля.

На этом фоне, нам просто нужно играть в свою игру и просто держать мяч, и стараться создавать хорошие моменты, что мы и сделали.

Сегодня мне удалось забить дважды. Надеюсь, что в будущем удастся забить еще много голов! Моя ключевая задача — что-то выиграть с клубом: Лигу чемпионов, Премьер-лигу. Надеюсь и то, и другое. Это главная цель для всех нас", — заключил египтянин.

В следующем туре Ливерпуль проведет гостевой поединок против Вулверхэмптона.