Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

Четырнадцатый тур английской Премьер-лиги для лидера турнирной таблицы, лондонского Челси, ознаменовался необходимостью провести гостевой поединок против Уотфорда, ход которого был прерван по причине резкого ухудшения состояния у одного из болельщиков на трибунах.

Несмотря на то, что главному арбитру поединка пришлось остановить ход встречи на определенное время, в дальнейшем она все равно была доиграна.

Обзор матча:

Уотфорд — Челси 1:2

Голы: Деннис, 43 — Маунт, 29, Зиех, 72

Уотфорд: Бахманн — Мазина (Роуз, 12), Кэткарт, Трост-Эконг, Фемения — Жоао Педро, Луза (Куцка, 73), Сиссоко, Клеверли (Нгакиа, 85), Деннис — Кинг

Челси: Менди — Рюдигер, Кристенсен, Чалоба (Зиех, 60) — Алонсо, Пулишич, Маунт, Сауль (Тиаго Силва, 46), Лофтус-Чик, Аспиликуэта (Лукаку, 69) — Хавертц

Предупреждения: Клеверли, Роуз, Трост-Эконг, Луза — Зиех, Алонсо, Сауль.