Судья принял решение увести команды с поля на время оказания помощи.
уотфорд - челси, getty images
01 декабря 2021, 22:14
В 14-м туре Английской Премьер-Лиги Уотфорд принимает на своем поле лондонский Челси.
Спустя 13 минут после стартового свистка игра была прервана, после того как Маркос Алонсо указал главному арбитру матча Дэвиду Куту на то, что на трибунах одному из болельщиков стало плохо.
Главный арбитр матча принял решение увести команды с поля на время оказания помощи фанату.
По пресс-службы Уотфорда — у одного из болельщиков "шмелей" случилась остановка сердца, однако на данный момент жизни человека ничего не угрожает.
Команды получили 5 минут на разминку и матч продолжился.