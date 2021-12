В 14-м туре Английской Премьер-Лиги Уотфорд принимает на своем поле лондонский Челси.

Спустя 13 минут после стартового свистка игра была прервана, после того как Маркос Алонсо указал главному арбитру матча Дэвиду Куту на то, что на трибунах одному из болельщиков стало плохо.

Главный арбитр матча принял решение увести команды с поля на время оказания помощи фанату.

The players have returned to the field in preparation of play resuming.



Our thoughts are with the fan – who had a cardiac arrest but has now been stabilised – and all those affected.



Thank you to the medical staff, players and fans for their quick response. 💛 pic.twitter.com/wa3QfyF0Em