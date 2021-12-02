Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

Единственным поединком 14-го тура английской Премьер-лиги на данный момент, в котором не было забито ни одного гола, оказалась игра между Вулверхэмптоном и Бернли, в которой хозяева владели явным преимуществом, но так и не смогли его использовать.

Обзор матча:

Вулверхэмптон — Бернли 0:0

Вулверхэмптон: Жозе Са — Коуди, Килмен, Саисс — Аит-Нури, Дендонкер, Моутинью, Семеду — Хван Хи Чхан, Хименес, Траоре

Бернли: Поуп — Тэйлор, Ми, Коллинз, Лоутон — Макнил, Корк, Браунхилл, Гудмундссон (Выдра, 72) — Корне, Вуд (Родригес, 59)

Предупреждения: Хван Хи Чхан — Ми, Лоутон, Родригес.