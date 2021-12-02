Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Вулверхэмптон — Бернли, Getty Images
02 декабря 2021, 12:07
Единственным поединком 14-го тура английской Премьер-лиги на данный момент, в котором не было забито ни одного гола, оказалась игра между Вулверхэмптоном и Бернли, в которой хозяева владели явным преимуществом, но так и не смогли его использовать.
Обзор матча:
Вулверхэмптон — Бернли 0:0
Вулверхэмптон: Жозе Са — Коуди, Килмен, Саисс — Аит-Нури, Дендонкер, Моутинью, Семеду — Хван Хи Чхан, Хименес, Траоре
Бернли: Поуп — Тэйлор, Ми, Коллинз, Лоутон — Макнил, Корк, Браунхилл, Гудмундссон (Выдра, 72) — Корне, Вуд (Родригес, 59)
Предупреждения: Хван Хи Чхан — Ми, Лоутон, Родригес.