Защитник Лейпцига может перебраться в АПЛ.
Норди Мукиэле, getty images
02 декабря 2021, 19:28
Манчестер Юнайтед продолжает искать усиление на позиции правого защитника в ближайшие трансферные окна.
Как сообщает издание 90minut, "красные дьяволы" усилили интерес к защитнику РБ Лейпциг Норди Мукиэле после назначения Ральфа Рангника главным тренером.
В текущем сезоне 24-летний француз провел 18 поединков, отметившись двумя голами и результативной передачей.
Напомним, что ранее Манчестер Юнайтед начал переговорный процесс по другой трансферной цели — Кирану Триппьеру.