Англия

"Красные дьяволы" могут вскоре подписать английского защитника.

Защитник Атлетико Киран Триппьер может стать игроком Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира.

Юнайтед уже начал переговоры с агентом Триппьера и вскоре может согласовать условия сотрудничества. В возвращении в английскую Премьер-лигу заинтересован и сам защитник.

В подписании 31-летнего игрока также заинтересован Ньюкасл.

В данный момент Триппьер восстанавливается после травмы ключицы и может пропустить остаток этого года.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед также проявляет интерес к полузащитнику Лейпцига Дани Альмо.