ЧМ-2022. Отбор

Состав соперников сборной Украины продолжает пополняться новыми кадрами.

Ранее, Football.ua сообщал о том, что в лагерь сборной Франции перед поединком на НСК Олимпийский против национальной команды Украины были вызваны Адриен Рабио и Маттео Гендузи, которые были призваны заменить травмированных Нголо Канте и Корентена Толиссо соответственно.

Однако, у Дидье Дешама оставалась одна незакрытая позиция в заявке, которая возникла в результате удаления Жюля Кунде по ходу поединка против сборной Боснии и Герцеговины (1:1).

Наставник "Les Bleus" не стал придумывать оригинальных решений по ротации, и просто дополнил свою обойму правым фланговым защитником РБ Лейпциг Норди Мукиэле, о чем сообщила пресс-служба сборной Франции.

Матч Украина — Франция состоится 4 сентября, начало в 21:45 по киевскому времени.