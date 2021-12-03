Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Тоттенхэм — Брентфорд, Getty Images
03 декабря 2021, 06:25
В рамках 14-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм в Лондоне сумел переиграть Брентфорд со счетом 2:0.
Подопечные Антонио Конте отправили в ворота соперника два безответных мяча, чего оказалось более чем достаточно для победы в данном противостоянии.
Обзор матча:
Тоттенхэм - Брентфорд 2:0
Голы: Каньос (АГ), 12, Сон, 65
Тоттенхэм: Льорис, Эмерсон (Танганга, 83), Дайер, Дэвис, Санчес, Регилон, Сон Хын Мин (Бергвейн, 87), Лукас Моура (Уинкс, 77), Хейбьерг, Скипп, Кейн.
Брентфорд: Фернандес, Янссон, Гуд, Пиннок, Генри, Каньос (Висса, 70), Нергор, Янельт (Йенсен, 70), Оньека (Баптист, 56), Тони, Мбемо.