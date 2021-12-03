Француз высказался о победе МЮ над Арсеналом в матче чемпионата Англии.
Патрис Эвра, Getty Images
03 декабря 2021, 09:57
В рамках 14-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед одолел на своем поле Арсенал в зрелищном противостоянии (3:2).
Бывший защитник "красных дьяволов" Патрис Эвра поделился эмоциями от результата данного противостояния.
"Криштиану Роналду оказывает большое давление на нового тренера. Это было отличное выступление команды. Мы много говорим о новом тренере, но мы должны отдать должное Майклу Каррику", — приводит слова Эвра BBC Sport.
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