Англия

Француз высказался о победе МЮ над Арсеналом в матче чемпионата Англии.

В рамках 14-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед одолел на своем поле Арсенал в зрелищном противостоянии (3:2).

Бывший защитник "красных дьяволов" Патрис Эвра поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Криштиану Роналду оказывает большое давление на нового тренера. Это было отличное выступление команды. Мы много говорим о новом тренере, но мы должны отдать должное Майклу Каррику", — приводит слова Эвра BBC Sport.

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