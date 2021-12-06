Англия

Наставник МЮ прокомментировал первую победу своей команды под его руководством.

В рамках 15-го тура Английской Премьер-Лиги Манчестер Юнайтед принимал на своем поле Кристал Пэлас, обыграв оппонента в первом матче Ральфа Рангника на своем посту со счетом 1:0.

Сам немецкий специалист после матча отметил в этой игре роль Джейдона Санчо и Бруну Фернандеша, которые провели довольно содержательный поединок.

"Передо мной была задача правильно сформировать прессинг в исполнении моей команды, поэтому в нападении я выпустил в паре с Криштиано Рашфорда. Они должны были использовать свои скоростные качества при вертикальных атаках.

Санчо и Бруну Фернандеш, будучи "десятками", провели великолепный поединок. Они создавали много пространства для наших фуллбеков и сыграли почти как вингбеки", — приводит слова Рангника UTD Report.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас.