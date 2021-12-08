Англия

Никита Евтушенко — о самых интересных событиях, произошедших в минувшем туре чемпионата Англии-2021/22.

Нынешний розыгрыш английской Премьер-лиги продолжает радовать болельщиков яркими противостояниями, которые порой могут поразить своей сенсационностью и стать предметами всевозможных дискуссий.

В минувшем туре АПЛ шальной гол Масуаку нанес Челси первое поражение с сентября этого года, в Ливерпуле появился свой джокер в лице Дивока Ориги, Ральф Рангник дебютировал в качестве главного тренера Манчестер Юнайтед с минимальной победы над Кристал Пэлас, а Эвертон победил в Премьер-лиге впервые за девять матчей, одолев Арсенал на Гудисон Парк.

Давайте же рассмотрим более детально все самые интересные события и не только, которые происходили в 15-м туре чемпионата Англии сезона-2021/22

Челси пал от Вест Хэма вместе со своим лидерством

Ну как можно не хвалить Вест Хэм? Да, кому-то может не нравиться рисунок игры "молотобойцев", кому-то может не импонировать футбольная философия Дэвида Мойеса, основанная на игре вторым номером и контратаках, кто-то может назвать Вест Хэм несовременной командой. Эти все мнения имеют право на жизнь, но правда еще также в том, что лондонский клуб регулярно становится той самой палкой в колесах фаворитов. На этот раз на Лондон Стэдиум не выстоял уже бывший лидер турнирной таблицы — лондонский Челси.

Вест Хэм и Челси подарили болельщикам крутое и атмосферное дерби в стартовом матче 15-го тура АПЛ, где чаша весом в любой момент могла склониться в любую сторону. "Пенсионеры" пытались завладеть игровой инициативой с первых минут встречи, тогда как "молотобойцы", несмотря на статус хозяина поля, ожидаемо выступили вторым номером, сделав ставку на свои доведенные до автоматизма контратаки.

У многих появились вопросы к Эдуару Менди по итогам матча. Действительно, поединок с Вест Хэмом выдался далеко не самым удачным для сенегальского голкипера. Привезенный пенальти — его вина, да и в моменте с решающим "ударом-навесом" от Артура Масуаку вратарь Челси, наверное, все-таки мог сыграть более надежно. Но давайте не будем вешать всех собак на Менди. Человек неоднократно в текущем сезоне единолично приносил "синим" победный результат (например, против Брентфорда), но в тот день на Лондон Стэдиум Вест Хэм просто-напросто должен был побеждать, а Челси — проигрывать, учитывая последние неубедительные матчи.

Да, этот результат стоил подопечным Томаса Тухеля не только лидирующей строчки, ведь впереди также оказался Ливерпуль, но это поражение должно стать причиной для игроков Челси всё переосмыслить и перевести дух. А некоторым, в частности Ромелу Лукаку, уже бы пора включаться и делать на поле то, ради чего из приобретали за большие деньги.

Вест Хэм — Челси 3:2

Голы: Лансини, 40, Боуэн, 56, Масуаку, 87 — Силва, 28, Маунт, 44

Вест Хэм: Фабиански — Зума (Форналс, 71), Доусон, Диоп — Цоуфал, Соучек, Райс, Джонсон (Масуаку, 45+2) — Боуэн, Лансини (Бенрахма, 85) — Антонио

Челси: Менди — Кристенсен, Силва, Рюдигер — Джеймс, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Алонсо (Пулишич, 73) — Зийех (Хадсон-Одои, 64), Маунт — Хаверц (Лукаку, 46)

Предупреждения: Цоуфал — Жоржиньо, Кристенсен

Ориги опять спасает Ливерпуль

Минувший поединок против Вулверхэмптона стал одним из самых непростых испытаний в текущем сезоне английской Премьер-лиги для Ливерпуля. Это тот самый момент, когда даже абсолютное доминирование на футбольном поле не может гарантировать тебе необходимый результат, а победителя выявляют мелочи. Те самые габаритные бельгийские "мелочи", вышедшие на замену во втором тайме... И речь сейчас, конечно, не о Ромелу Лукаку.

С приходом Бруну Лаже на пост главного тренера Вулверхэмптона игра команды не особо изменилась, если сравнивать с тем, что мы видели в исполнении "волков" при Нуну Эшпириту Санту. Это все та же самая схема с тремя защитниками, где большая ставка делается на оборонительные действия, а атакующий потенциал команды во многом зависит от того, встал ли Адама Траоре утром с той ноги.

Юрген Клопп прекрасно понимал, что "выключить" из игры Адаму — главная задача его команды. На реактивном испанце часто фолили, играли грубо, но это в принципе и требовалось от центральных хавбеков и обороны Ливерпуля. Как итог, Траоре практически никак не обострял, а Вулверхэмптон нанес всего три удара по воротам Алиссона Бекера за весь матч, один из которых — в створ ворот.

Стоит признать, что Ливерпуль мог и должен был закрывать игру, что называется "без валидола", но Диогу Жота решил внести лепту интриги в противостояние со своей бывшей "стаей". Однако даже если португалец не забивает Вулверхэмптону без вратаря в воротах, то всегда есть Дивок Ориги, который может вырвать в концовке заслуженную победу для Ливерпуля. Тут бессильны даже пакости от Рауля Хименеса, который выбивал мяч на трибуны, чтобы потянуть время. Да, на войне все средства хороши, но эта битва в конечном итоге осталась не за коллективом Бруну Лаже, а репутация "джентельмена" у мексиканского форварда серьезно пострадала.

Вулверхэмптон — Ливерпуль 0:1

Гол: Ориги, 90+4

Вулверхэмптон: Жозе Са — Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури — Хувер, Дендонкер, Рубен Невеш — Хван Хи Чхан (Моутиньо, 79), Хименес, Траоре (Тринкау, 88).

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон (Ориги, 68), Тиаго Алькантара, Фабиньо — Салах (Милнер, 90+6), Мане, Диогу Жота (Окслейд-Чемберлен, 82).

Предупреждения: Дендонкер, Хименес — Фабиньо, Робертсон.

Фред устроил успешный дебют Рангнику в Манчестер Юнайтед

Майкл Каррик выполнил свою работу во время переходного периода Манчестер Юнайтед к новому наставнику, но лучшее его решение пришлось далеко не на матчи под его руководством, а на заявление об уходе из стана "красных дьяволов". Откровенно говоря, тактический набор Каррика после встречи с Челси вызывал большие вопросы, но во время поединка с Арсеналом Майкл показал себя в качестве довольно гибкого специалиста, способного подстраиваться под конкретного соперника. Поэтому лучшее его решение — подтвердить свои амбиции в качестве главного тренера в другом месте, а не просиживать ассистентом у очередного наставника МЮ, даже если это сам Ральф Рангник.

Немецкий специалист наконец-то сделал себе разрешение на работу и полноценно возглавил Манчестер Юнайтед (до конца сезона), совершив свой дебют на новом месте работы в поединке против Кристал Пэлас. Лондонский клуб с уходом Роя Ходжсона на пенсию и приходом Патрика Виейра стал играть в более современный футбол, отойдя от типичного британского олдскульного стиля, но против "красных дьяволов" у Пэлас не получилось создать практически ничего сверхопасного.

Впрочем, аналогичный тезис свойственен по итогам этого матча и Манчестер Юнайтед. Несомненно, чувствовалась заметная разница в классе в пользу манкунианцев, но подавляющему большинству моментов коллектива Рангника заметно не хватало завершения, что само по себе странно, когда в твоей команде есть Криштиану Роналду.

Исход противостояния в пользу МЮ решил дальний удар Фреда, который уже не первый матч выглядит одной из самых заметных фигур в составе "красных дьяволов" в положительном ключе. Также отдельного внимания заслуживают действия флангов обороны Юнайтед, которые на бумаге можно назвать ротационными, но на деле Алекс Теллес и Диогу Далот справляются со своими обязанностями сейчас намного лучше, чем их конкуренты по позиции в лице Люка Шоу и Аарона Ван-Биссаки. Но делать какие-то выводы по Манчестер Юнайтед прямо сейчас — слишком преждевременно, однако при правильном тренерском подходе потенциал у команды действительно огромный.

Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас 1:0

Гол: Фред, 77

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Магуайр, Линделеф, Теллес — Фред, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 86), Мактоминей — Санчо (Гринвуд, 62), Роналду, Рашфорд (Эланга, 76).

Кристал Пэлас: Гуаита — Клайн, Томкинс, Гуэхи, Митчелл — Шлюпп, Куяте (Эзе, 84), Галлахер — Айю (Олисе, 84), Заа, Бентеке (Эдуар, 67).

Предупреждения: Мактоминей - Клайн, Гуэхи.

У вас неудачная серия без побед? Арсенал это исправит

Буквально перед матчем против Арсенала в руководстве Эвертона произошли кадровые изменения. Отныне за трансферную политику "ирисок" будет отвечать один человек — Рафаэль Бенитез. Конечно, как-то сразу отразиться на игре Эвертона это не могло, но звезды на небе сошлись так, что уже в этот же день после принятого решения команда одержала свою первую победу в Премьер-лиге впервые за девять матчей. Кто-то удивлен, что это произошло именно против Арсенала?

Сам матч "ирисок" и "канониров" выдался далеко не самым интересным, не считая концовки. В первом тайме мы наблюдали какое-то нудное тактическое противостояние, результатом которого стали всего два по-настоящему опасных момента. В первом Эвертон мог выходить вперед после подачи со штрафного, но гол Ришарлисона отменили из-за офсайда, а во втором Арсенал провел свою самую образцовую атаку за первые 45 минут, которая завершилась голом Мартина Эдегора перед самым перерывом.

Как часто это бывает, после первого же гола Арсенал подсел, но переломным моментом поединка стали замены от Микеля Артеты. На фланг атаки вышел Эдди Нкетиа вместо Мартинелли, а Нуну Тавареш заменил на левой бровке обороны Кирана Тирни, которого, вероятно, тренерский штаб "канониров" решил поберечь...

После этого и начался весь тот ужас для Арсенала. Можно списать это на возраст, но Тавареш пока еще очень "зеленый" и часто ошибается при прессинге, тем самым левый фланг обороны лондонского клуба стал уязвимым звеном и лакомым кусочком для игроков Эвертона. Нкетиа так вообще номинальный центрфорвард. Почему на поле выходит именно он, когда в обойме есть такой парень, как Николя Пепе, — это большой вопрос к Артете (конфликт?). Недостаток концентрации, плохая форма Обамеянга и брак в игре Арсенала, а также доля везения в пользу Эвертона помогли коллективу Рафаэля Бенитеза покинуть поле в качестве победителя. Тот тип матчей, когда Микеля Артету есть за что критиковать.

Эвертон - Арсенал 2:1

Голы: Ришарлисон, 79, Грей, 90+2 — Тирни, 45+2

Эвертон: Пикфорд -Коулмэн, Кин, Мина (Холгейт, 31), Годфри — Грэй, Таунсенд (Андре Гомеш, 66), Аллан, Дукуре, Гордон (Ивоби, 87) — Ришарлисон.

Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Габриэл, Уайт, Тирни (Нуну Тавареш, 65) — Джака, Парти, Эдегор — Сака, Ляказетт (Обамеянг, 85), Мартинелли (Нкетиа, 71).

Предупреждения: Годфри, Грей — Джака, Эдегор

У Брайтона свой спаситель — Нил Мопе. Как бы не критиковали французского форварда и не заявляли, что Брайтону крайне необходим новый забивной форвард, уже во второй матча кряду на последних минутах именно Мопе спасает "чаек" от минимального поражения буквально перед финальным свистком. В прошлом туре это произошло с Вест Хэмом, а теперь — против Саутгемптона.

Саутгемптон — Брайтон 1:1

Голы: Броя, 29 — Мопе, 90+8

Первая победа Ньюкасла в сезоне. Прошло уже 15 туров, и мы наконец-то дождались победы будущего гранда европейского футбола. Несокрушимый Бернли пал от "сорок" на Сент-Джеймс Парк, а автором единственного гола в данном противостоянии стал Каллум Уилсон.

Ньюкасл — Бернли 1:0

Гол: Уилсон, 40

Манчестер Сити — новый лидер турнирной таблицы АПЛ! Эту победу над Уотфордом многие могут назвать ожидаемой, но степень ее важности для "горожан" была очень высока, особенно после того, как Челси ранее тем днем потерпел поражение от Вест Хэма. Подопечные Хосепа Гвардиолы успешно справились со своей задачей и обыграли аутсайдера и перехватили лидерство в таблице АПЛ. Лучшим на поле в очередной раз был Бернарду Силва. Впрочем, именно его болельщики впоследствии признали лучшим игроком "горожан" по итогам прошлого месяца — в третий раз подряд.

Уотфорд — Манчестер Сити 1:3

Голы: Эрнандес, 74 — Стерлинг, 4, Бернарду Силва, 31, 63

Лукас Моура — явный претендент на гол сезона. Опять же, вполне ожидаемая уверенная победа Тоттенхэма над Норвичем, но настоящая вишенка на торте того противостояния — гол Лукас Моуры. Комбинация, бразильский дриблинг, пушечный и результативный удар из-за пределов штрафной... В общем всё для настоящих эстетов из футбольного мира.

Тоттенхэм - Норвич 3:0

Голы: Лукас Моура, 10, Санчес, 67, Сон, 77

Перестрелка Лидса и Брентфорда сильнейшего не выявила. Данный поединок оправдал все ожидания любителей результативного футбола. Стоит признать, что коллектив Марсело Бьелсы больший промежуток времени контролировал игру, тогда как гости традиционно для себя выбрали игру вторым номером. Активность в атаке позволила Лидсу не покинуть поле в качестве проигравшей стороны, когда Патрик Бэмфорд уже в компенсированное время вернул паритет на табло.

Лидс – Брентфорд 2:2

Голы: Робертс, 27, Бэмфорд, 90+5 – Баптист, 54, Каньос, 61.

Астон Вилла продолжает набирать обороты при Джеррарде. Бирмингемцы еще в прошлом туре создали проблемы во втором тайме ни кому-то там, а Манчестер Сити. На этот раз перед Астон Виллой было еще одно непростое испытание в лице Лестера, которое не без проблем, но оказалось под силу "львам". Что мы имеем? При Стивене Джеррарде Вилла одержала свою третью победу в четырех матчах и потерпела поражение от Манчестер Сити в конкурентной борьбе. Лучшего возвращения англичанина в Премьер-лигу трудно и придумать.

Астон Вилла — Лестер 2:1

Голы: Конса, 17, 54 — Барнс, 14

Схема: 4-3-3

Команда тура: Даниэль Бахманн (Уотфорд) — Мэтти Кэш (Астон Вилла), Эзри Конса (Астон Вилла), Давинсон Санчес (Тоттенхэм), Алекс Теллес (Манчестер Юнайтед) — Бернарду Силва (Манчестер Сити), Фред (Манчестер Юнайтед), Мейсон Маунт (Челси), Сон Хын Мин (Тоттенхэм) — Ришарлисон (Эвертон), Дивок Ориги (Ливерпуль)

Лучший тренер тура: Стивен Джеррард (Астон Вилла)

Никита Евтушенко, Football.ua