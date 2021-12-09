"Горожане" хотят сохранить в команде португальского игрока.
Жоау Канселу, Getty Images
09 декабря 2021, 17:57
Манчестер Сити планирует начать переговоры по новому контракту с защитником Жоау Канселу, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Руководство Сити считает Канселу одним из ключевых игроков команды и возлагает на него большие надежды в будущем. "Горожане" готовы серьезно заняться вопросом продления соглашения с португальцем в 2022 году.
Действующий контракт Канселу с Ман Сити рассчитан до июня 2025 года.
В текущем сезоне 27-летний игрок провел 22 поединка в футболке "голубых", отличившись двумя голами и шестью ассистами.
Ранее сообщалось, что Федерация футбола Италии расследует переход Канселу в Манчестер Сити из Ювентуса.