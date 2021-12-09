Англия

"Горожане" хотят сохранить в команде португальского игрока.

Манчестер Сити планирует начать переговоры по новому контракту с защитником Жоау Канселу, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Руководство Сити считает Канселу одним из ключевых игроков команды и возлагает на него большие надежды в будущем. "Горожане" готовы серьезно заняться вопросом продления соглашения с португальцем в 2022 году.

Действующий контракт Канселу с Ман Сити рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 22 поединка в футболке "голубых", отличившись двумя голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Италии расследует переход Канселу в Манчестер Сити из Ювентуса.