Англия

Испанец является поклонником таланта футболиста.

Нападающий Фиорентины и сборной Сербии Душан Влахович может перебраться в состав Манчестер Сити.

В летнее трансферное окно "горожане" вели активные переговоры с Тоттенхэмом относительно трансфера Харри Кейна, однако не сумел договориться с Дэниелом Леви относительно перехода англичанина.

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По информации Repubblica, сейчас шорт-лист Манчестер Сити возглавляет Влахович. По информации источника, наставник англичан Пеп Гвардиола является поклонником таланта футболиста и готов предоставить ему место в стартовом составе.

Transfermarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.

Ранее Ювентус предложил 50 млн евро за Влаховича, но получил отказ.