Италия

На Апеннинском полуострове основательно взялись за раскрытие схем ухода от налогов.

Согласно сообщениям от итальянского издания La Repubblica, Федерация футбола Италии (FIGC) начала расследование в отношении 62 трансферов, в которых принимали участие итальянские футбольные клубы.

Примечательно, что большая часть из них так или иначе касалась туринского Ювентуса, однако переход Виктора Осимхена из французского Лилля в неаполитанский Наполи также попал под подозрение футбольных чиновников.

Основным обвинением в адрес фигурантов потенциальных дел является уход от уплаты налогов путем получения части компенсационных выплат через, в том числе, наличные платежи.

Одними из трансферов с участием "бьянконери" стал переход Жоау Канселу в Манчестер Сити из Ювентуса, за который туринский клуб получил бразильца Данило и доплату наличными, которая в конечном итоге оценивается в 28,6 млн евро в обход уплаты налогов и сборов.

Еще одним подозрительным переходом стала покупка Фелиша Коррейя, выступающего на данный момент за Парму, за которого Ювентус выплатил все тому же Сити 10,5 млн евро в свое время.

Кроме того, чиновников заинтересовал переход Пабло Морено в обратном направлении за 10 млн евро.

С учетом частоты подобных сделок, "горожан" и "зебр" подозревают в организации схемы по "отмыванию" средств.