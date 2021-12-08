Испания

Переговоры между клубами далеки от завершения.

Барселона и Манчестер Сити не могут договориться относительно трансфера нападающего Феррана Торреса.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, клубам пока не удается договориться относительно стоимости вингера. Барселона готова заплатить за испанца около 45 млн евро, однако Пеп Гвардиола хочет выручить за него не менее 60 миллионов.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 7 поединков в футболке "горожан", отличившись тремя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что нападающий Зальцбурга Карим Адейеми отказался от перехода в Барселону.