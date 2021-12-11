Англия

Football.ua представляет анонс матча 16 тура АПЛ.

В 16 туре Английской Премьер-Лиги Челси примет на своем поле Лидс Марсело Бьелсы.

Челси — Лидс

Суббота, 11 декабря, 17:00, Стэмфорд Бридж (Лондон). Главный арбитр матча — Крис Кавана (Манчестер). Прямая трансляция на Setanta Sports + и OLL.TV

Подопечные Томаса Тухеля подходят к матчу с Лидсом в не самом лучшем расположении духа. После поражения Вест Хэму 2:3 "пенсионеры" не сумели обыграть Зенит в рамках Лиги чемпионов, что стоило им первого места в своей группе. Конечно, в матче против российского клуба на поле вышел далеко не основной состав, однако сам немецкий специалист отмечал, что качество игры его коллектива упало.

Тухель по-прежнему не сможет рассчитывать на квартет травмированных футболистов. И если потери Чалобы и Чилвелла не выглядят критическими, то вот отсутствие Канте и Ковачича может серьезно отразиться на качестве игры команды в центре поля. Отсутствие основных хавбеков — одна из причин неудачного результата в матче с Зенитом. Единственное, что может порадовать немецкого специалиста — возвращение в строй Жоржиньо, который готов сыграть с первых минут.

Что касается Лидса, то у "павлинов" все по-прежнему нестабильно. От команды Бьелсы ожидают гораздо большего, чем 15 место после 15-го тура АПЛ. В последних пяти матчах Лидс трижды сыграл вничью, а также по разу одержал победу и проиграл, так что в этом матче можно ожидать от гостей всего — от феерии в атаке, до безобразной игры в обороне, учитывая атакующий потенциал Челси.

К тому же, Лидс накануне матча потерял лидера обороны Лиама Купера, а также главного таланта команды — Калвина Филлипса. С другой стороны, в основную группу футболиста вернулся Патрик Бэмфорд, что должно добавить качества в атаке гостям сегодняшнего матча. В любом случае, все будет зависеть от тактики, которую выберет на эту встречу аргентинский наставник.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Канте, Чилвелл, Ковачич, Чалоба — Кох, Купер, Филлипс

Интересные факты:

- Лидс выиграл лишь два матча из 32 поединков, которые провел в Лондоне (23 поражения, 7 ничьих).

- Челси выиграл последние четыре матча против Лидса на Стэмфорд Бридж, но ни разу не делал этого пять раз подряд.

- Рафинья забил шесть из 15-ти голов Лидса в этом сезоне. При этом ни один другой футболист "павлинов" не забил в это розыгрыше АПЛ более двух мячей.