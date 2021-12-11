Англия

Наставник Ливерпуля поделился ожиданиями от игры против Астон Виллы.

Ливерпуль в 16-м туре английской Премьер-лиги проведет домашний поединок против бирмингемской Астон Виллы, имея при этом возможность возглавить турнирную таблицу, если немногим ранее Манчестер Сити допустит осечку в игре против Вулверхэмптона.

Ливерпуль — Астон Вилла. Накануне

Накануне поединка на Энфилде главный тренер "красных" Юрген Клопп высказался относительно готовности его команды противостоять "львам", для главного тренера которых, Стивена Джеррада данная игра станет первой на данной арене в его тренерской карьере за нынешний клуб.

"То, как Стивен сумел подняться от уровня наставника Ливерпуля U-18 до менеджера АПЛ, — замечательная история. Кажется, я немного понимаю то, как он себя сейчас чувствует. Знаю, что он уже говорил про "никаких сантиментов" и тому подобное, но это и логично, так как Джеррард уже успел набраться достаточно опыта.

Впрочем, наверное, он и понятия не имеет о том, что будет происходить на трибунах, когда он впервые выйдет на поле. У меня было похожее, когда я впервые вернулся на стадион Майнца с Боруссией Дортмунд, а после — с Ливерпулем приехал на Зигналь-Идуна-парк. Очень странные ощущения. Вы любите эти трибуны, но они болеют против вас и вашей команды. Ничего страшного, если я справился, то и Стиви сумеет.

Думаю, что 99,9% людей в Ливерпуле дружат с ним, а 0,1% просто незнаком. Никогда не слышал ни одного плохого слова об этом человеке, пока работаю тут. Между нами будет все просто. Встретились до игры — пожали руки, завершили игру — пожали руки, а между этими моментами будет футбольный матч, во время которого мы будем пытаться друг друга уничтожить.

Помню, как моя Боруссия Д забила Майнцу, а праздновал как черт, забыв о своей истории в этом клубе. Думаю, что и ему тоже можно будет поддаться подобному соблазну, но я со своей стороны постараюсь сделать все, чтобы поводов к этому не было.

Дам ли я ему какие-то советы перед игрой? А нужно? Мы обменивались с ним сообщениями, пока он работал в Рейнджерс и как только возглавил Астон Виллу, поэтому немного знаем друг друга. Я видел игры Виллы под его руководством — что-то схожее с Рейнджерс, но с другим набором футболистов. Такое чувство, что каждый игрок идеально подобран для каждой позиции на поле. Выглядит это все, конечно, очень хорошо.

Как они играют? 4-3-3 или, может быть, "рождественской елкой"? Мы приближаемся к Рождеству, поэтому давайте называть 4-3-2-1 рождественской елкой. Полузащита очень мобильна и агрессивна. Очень интересная атака за счет фланговых защитников, 10 секунд движение мяча между линиями, не зависимо от форварда, хороший вратарь — Вилла действительно непростой соперник.

Будет ли Джеррард когда-либо тренировать Ливерпуль? О, да, безусловно! Вопрос только в том, когда именно. Их ситуация с Лампардом и его отношениями с Челси в чем-то похожа. Они еще очень молоды, но, когда наберутся опыта, будут прекрасными наставниками. Однако, не мне принимать решение о его назначении, да и я сам не знаю, что именно нужно делать, чтобы стать главным тренером Ливерпуля", — заключил немецкий специалист.

Напомним, что матч Ливерпуль — Астон Вилла состоится 11 декабря, начало в 17:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.