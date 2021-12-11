Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Ливерпуль и бирмингемская Астон Вилла.

В субботней программе шестнадцатого тура английской Премьер-лиги Стивен Джеррард привез бирмингемскую Астон Виллу на поле когда-то родного для него Энфлида.

Юрген Клопп, по сравнению с победой над Вулверхэмптоном (1:0), предпочел оставить Диогу Жоту на скамейке запасных, в то время как на левый фланг атаки отправился Алекс Окслейд-Чемберлен, а Садио Мане переместился на острие.

Джеррард, на фоне победы над Лестером (2:1), решил использовать с первых минут Янга на левом фланге атаки, а Таргетт вышел в линию обороны.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Ван Дейк, Матип, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Тиаго — Салах, Мане, Окслейд-Чемберлен.

Запасные: Келлехер, Конате, Гомес, Цимикас, Уильямс, Милнер, Кейта, Минамино, Жота.



Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Конса, Мингс, Таргетт — Макгинн, Накамба, Дуглас Луис — Рэмси, Уоткинс, Янг.