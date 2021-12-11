Англия

Габонский форвард пропустил тренировочное занятие "канониров".

Нападающий лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг пропускает поединок 16 тура АПЛ против Саутгемптона из-за проблем с дисциплиной. Об этом сообщает Sky Sports.

По словам главного тренера "канониров" Микеля Артеты, 32-летний габонец пропустил тренировочное занятие в пятницу и не появлялся на клубной базе.

В нынешнем сезоне Обамеянг провел 15 поединков, в которых забил семь голов и отдал два ассиста.

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