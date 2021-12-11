Габонский форвард пропустил тренировочное занятие "канониров".
Пьер-Эмерик Обамеянг, Getty Images
11 декабря 2021, 18:37
Нападающий лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг пропускает поединок 16 тура АПЛ против Саутгемптона из-за проблем с дисциплиной. Об этом сообщает Sky Sports.
По словам главного тренера "канониров" Микеля Артеты, 32-летний габонец пропустил тренировочное занятие в пятницу и не появлялся на клубной базе.
В нынешнем сезоне Обамеянг провел 15 поединков, в которых забил семь голов и отдал два ассиста.
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