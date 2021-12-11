Англия

"День пенальти" в чемпионате Англии продолжился в заключительном поединке субботы.

Завершился последний субботний поединок 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором Норвич Сити принимал на своем поле Манчестер Юнайтед.

Победителя данного противостояния определил единственный гол Криштиану Роналду на 75-й минуте, который ему удалось забить благодаря успешно реализованному пенальти.

Стоит отметить, что эта победа позволила "красным дьяволам" подняться на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, опередив лондонский Арсенал.

Примечательно также то, что 11 декабря 2021 года можно назвать днем пенальти в АПЛ. Ранее Манчестер Сити одолел Вулверхэмптон благодаря одиннадцатиметровому (1:0), Ливерпуль аналогичным образом победил Астон Виллу (1:0), а реализованный пенальти Жоржиньо в концовке встречи принес Челси победу над Лидсом (3:2).

Норвич Сити — Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Роналду, 75 (пен.)

Норвич: Крул, Ааронс, Хэнли (Соренсен, 21), Кабак, Яннулис, Рупп (Ле-Мелу, 76), Маклин, Гилмор, Плахета (Кэнтуэлл, 70), Пукки, Сарджент.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа,Далот, Магуайр, Линделеф (Байи, 74), Теллес, Фред, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 88), Мактоминей, Санчо (Гринвуд, 67), Роналду, Рашфорд.

Предупреждения: Ле-Мелу — Далот.