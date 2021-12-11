Англия

Наставник Астон Виллы прокомментировал исход матча против Ливерпуля.

В шестнадцатом туре Английской Премьер-Лиги Ливерпуль на своем поле минимально одолел Астон Виллу (1:0).

Главный тренер Астон Виллы Стивен Джеррард прокомментировал игру своей команды, а также затронул спорные эпизоды в матче касаемо назначенного пенальти в ворота бирмингемцев.

"В целом Ливерпуль выглядел лучше нас, но и мы показали себя с хорошей стороны, сдерживая их нападающих. В итоге исход матча решил пенальти. Я разочарован, что судья не пошел смотреть повтор — Салах первым сфолил на Мингзе.

Если рядом с Алиссоном оказывается рука нашего футболиста — это фол, почему тогда не зафиксировали фол на Ингзе? Это те вопросы, на которые я хотел бы получить ответ. Мы проиграли из-за глупого пенальти.

Трудно принять это поражение. Конец матча мы провели гораздо сильнее, чем первую его часть и имели хорошие моменты для взятия ворот", — приводит слова специалиста BBC.

Ранее результат матча Ливерпуль — Астон Вилла прокомментировал Юрген Клопп.