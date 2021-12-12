Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка АПЛ.

Ливерпуль в поединке 16-го тура английской Премьер-лиги на своем поле принимал бирмингемскую Астон Виллу, которую возглавляет культовый для поклонников "красных" полузащитник Стивен Джеррард. Непростой характер противостояния для обеих сторон сказался на итоговом счете на табло — всего один забитый мяч, да и тот пришлось отправлять в ворота лишь ударом Мохамеда Салаха с пенальти.

Обзор матча:

Ливерпуль — Астон Вилла 1:0

Гол: Салах, 67 (пен.)

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Ван Дейк, Матип, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Тиаго (Милнер, 83) — Салах, Мане (Минамино, 88), Окслейд-Чемберлен (Жта, 58).

Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Конса, Мингс, Таргетт — Макгинн, Накамба (Сансон, 57), Дуглас Луис — Рэмси (Ингз, 74), Уоткинс, Янг (Буэндия, 69).

Предупреждения: Ван Дейк — Накамба, Уоткинс.