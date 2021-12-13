Англия

Наставник Манчестер Сити оценил перспективы своей команды в следующем поединке.

В рамках 17-го тура английской Премьер-лиги действующий чемпион страны Манчестер Сити будет проводить домашнее противостояние против Лидса, которое пройдет всего спустя три дня после их поединка на Этихаде против Вулверхэмптона (1:0).

Манчестер Сити — Вулверхэмптон 1:0 Видео гола и обзор матча

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола прокомментировал состояние своей команды, которая начала период с интенсивным декабрьским графиком матчей.

"Когда ты играешь против команды, которая делает акцент на обороне, как это было против Вулверхэмптона, то не имеешь права допускать ошибки.

Мы сделали это против Кристал Пэлас и Саутгемптона — результат этих поединков вам хорошо известен. Сыграли плохо — вот и вся причина потерь очков.

В прошлом сезоне мы потеряли пять очков в матчах против команды Бьелсы, но все равно при этом сумели стать чемпионами за два-три матча до конца сезона. В этот раз все будет по-другому.

Соперники ждут наших ошибок, но Вулверхэмптон, к примеру, так и не получил подобных подарков с нашей стороны. Мы были действительно хороши, так как ни один из их футболистов не смог нанести удар в створ наших ворот.

В конце матча мы начали плохо играть в прессинге, поэтому уступали пространство, а соперники начали показывать эмоции. При счете 1:0 на табло игра еще далека от своего завершения. Мы создавали достаточно моментов для того, чтобы ее закрыть окончательно, но ровно настолько же были близки и к тому, чтобы потерять очки.

Думаю, что против Лидса мы будем играть только лучше, вновь представ перед своими болельщиками. Им определенно должна понравиться эта игра.

Нужно ли поставить статую Стерлингу за то, что он забил сотый гол за нас в матчах АПЛ? Не знаю, это решение находится не в моей компетенции. Каждое решение руководство, которое принимается, — идеально для меня.

Рахим был прекрасным игроком что в Ливерпуле, что в составе нашей команды, а достигнуть отметки в 100 голов в чемпионате в столь юном возрасте является для него большим достижением. Это реально много, но ему это удалось", — подытожил испанский специалист.

Отметим, что матч Манчестер Сити — Лидс состоится 14 декабря, начало в 22:00 по киевскому времени.