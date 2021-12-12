Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В рамках 16 тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити вместе с Александром Зинченко обыграл Вулверхэмптон (1:0).

Единственный гол в матче был забит в середине второго тайма, когда Рахим Стерлинг реализовал пенальти, забив свой сотый мяч в поединках АПЛ.

После 16 туров "горожане" возглавляют турнирную таблицу АПЛ, набрав 38 очков, что на одно больше, чем у Ливерпуля и на два, чем у Челси. Вулверхэмптон, имея в своем активе 21 балл идет на восьмой строчке.

Обзор матча:

Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0

Гол: Стерлинг, 66, с пенальти.

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Диаш, Ляпорт, Зинченко — Бернарду Силва, Родри, Гюндоган (Фоден, 56) — Грилиш (Де Брюйне, 74), Жезус, Стерлинг.

Вулверхэмптон: Са — Килмэн, Коади, Саисс — Семеду, Дендонкер (Поденсе, 87), Невеш (Тринкан, 82), Моутиньо, Аит Нури — Хименес, Траоре (Чан, 67).

Предупреждения: Диаш, Родри, Канселу. — Невеш, Хименес, Дендонкер.

Удаление: Хименес, 45+1.