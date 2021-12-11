Александр Зинченко отыграл весь матч.
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11 декабря 2021, 16:41
В поединке 16-го тура Английской Премьер-лиге лидер укрепил свою позицию, обыграв дома Вулверхэмптон.
Для победы Манчестер Сити хватило одного гола Рахима Стерлинга с пенальти на 66-й минуте матча.
При этом стоит отметить, что гости весь второй тай м провели в меньшинстве после удаления за два предупреждения Хименеса.
Александр Зинченко вышел в основном составе и провел на поле весь матч.
Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0
Гол: Стерлинг, 66, с пенальти.