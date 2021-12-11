Англия

Александр Зинченко отыграл весь матч.

В поединке 16-го тура Английской Премьер-лиге лидер укрепил свою позицию, обыграв дома Вулверхэмптон.

Для победы Манчестер Сити хватило одного гола Рахима Стерлинга с пенальти на 66-й минуте матча.

При этом стоит отметить, что гости весь второй тай м провели в меньшинстве после удаления за два предупреждения Хименеса.

Александр Зинченко вышел в основном составе и провел на поле весь матч.

Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0

Гол: Стерлинг, 66, с пенальти.