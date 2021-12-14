Англия

"Красные дьяволы" хотят усилить опорную зону.

Манчестер Юнайтед работает на трансферном рынке в поисках усиления средней линии и обратил внимание на Бубакара Камара из Марселя.

Как сообщает издание The Athletic, "красные дьяволы" хотят подписать опорного полузащитника на правах свободного агента уже следующим летом.

Источник утверждает, что Бубакар Камара не собирается продлевать соглашение с Марселем и открыт к переходу.

Напомним, что на опорного полузащитника также претендует другой представитель чемпионата Англии — Ливерпуль.