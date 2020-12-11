Германия

Футболист Марселя может перейти в немецкий клуб.

Мюнхенская Бавария заинтересована в подписании игрока Марселя Бубакара Камара, сообщает Sky Germany.

По информации источника, трансфер игрока может состояться ближайшим летом. Сообщается, что в немецком клубе давно следят за футболистом и даже задумывались о том, чтобы подписать его в этом году.

Помимо Баварии, Камара также интересовался Манчестер Сити, с которым мюнхенцам придется побороться за подписание игрока.

Чемпион Германии может рассматривать трансфер 21-летнего француза как потенциальную замену Давиду Алабе, который настроен покинуть клуб.

В текущем сезоне Камара провел в составе Марселя 16 матчей.

Ранее председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге заявил, что Алаба может остаться в Баварии.