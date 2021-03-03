Мерсисайдцы не прекращают поиск футболистов оборонительного плана.
Бубакар Камара, getty images
03 марта 2021, 15:45
Ливерпуль интересуется защитником Марселя Бубакаром Камара, об этом сообщает Calziomercato.
Соглашение футболиста с французским клубом рассчитано до лета 2022 года, однако "провансальцы" и раньше данного срока готовы выручить с продажи Бубакара около 40 миллионов евро.
21-летний Камара является воспитанником Марселя.
В текущем сезоне француз провел за свою команду 31 матч во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу.
Transfermarkt оценивает Камару в 32 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Бубакаром Камара интересуется мюнхенская Бавария.
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