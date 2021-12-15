Англия

Наставник Манчестер Сити прокомментировал разгром Лидса.

В семнадцатом туре английской Премьер-лиги Манчестер Сити нанес сокрушительное поражение Лидсу на своем поле (7:0), благодаря чему улучшил собственную разницу забитых и пропущенных мячей в условиях лидерства в турнирной таблице.

Манчестер Сити — Лидс Юнайтед 7:0 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола по завершении данной игры пообщался с журналистами на тему выступления своей команды в данном противостоянии.

"Вы правы, мы действительно провели хорошую игру. В прошлом сезоне мы потеряли пять очков в противостояниях против Лидса ровно с теми же самыми футболистами, кроме Джека Грилиша, что и сейчас.

Начали игру в хорошем ритме, а наши центральные защитники грамотно разгоняли атаки. Сити бережно относился к мячу, а все остальное делало качество наших игроков.

Атмосфера на трибунах была феноменальной. Я знаю, что все билеты были распроданы. Игроки тоже это прочувствовали на себе, поэтому большое спасибо тем фанатам, кто сумел прийти.

Я видел игру Лидса против Челси на прошлых выходных, поэтому прекрасно понимал, что они находятся в хорошей форме. Их стиль уникален, поэтому от матча к матчу они показывают качественный футбол. Однако, темп и терпение помогли нам победить сегодня.

Единственной проблемой для нас стала замена Бернарду Силвы в перерыве. Его пришлось поменять из-за мышечного дискомфорта. Ничего страшного. При 3:0 на табло рисковать не было смысла", — подытожил испанский специалист.

В следующем туре Манчестер Сити сыграет в гостях у Ньюкасла.