Англия

Футболисты с положительными результатами контрольных тестов останутся в лазарете.

В минувшее воскресенье английский Манчестер Юнайтед не сумел провести тренировочное занятие из-за резкой вспышки заболеваемости COVID-19 среди футболистов и персонала клуба, в результате чего Ральф Рангник и руководство "Красных дьяволов" были вынуждены обратиться к организаторам английской Премьер-лиги с просьбой о переносе матча 17-го тура против Брентфорда.

Вплоть до сегодняшнего дня, команда продолжала в полном составе находиться в карантине, однако регулярное тестирование позволило выявить группу футболистов, которые избежали заражения.

Таким образом, согласно сообщениям британской прессы, тренерский штаб Манчестер Юнайтед принял решение постепенно выводить команду из режима самоизоляции, возвратив ее в полноценные будни тренировок.

Очевидно, что данная опция будет доступна не для всех игроков, а лишь для тех, кто сдаст отрицательный тест на COVID-19.

Согласно последним данным результаты сразу 42 человек из числа футболистов и персонала "Красных дьяволов" были положительными на момент фиксирования вспышки заболеваемости, что стало своеобразным "рекордом" среди всех клубов АПЛ в течение одной календарной недели.

Отметим, что из-за распространения штамма Омикрон организаторы турнира в обязательном порядке указали клубам на необходимость возвращения к социальному дистанцированию и ношению масок во время нахождения игроков и персонала на тренировочных базах и спортивных объектах.