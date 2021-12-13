Англия

Английский клуб продолжает бороться со вспышкой эпидемии в команде.

Встреча Манчестер Юнайтед с Брентфордом в 17-м туре английской Премьер-лиги находится под серьезной угрозой из-за вспышки коронавируса.

Как сообщает Sky Sports, представители клуба обратились к руководству АПЛ с просьбой перенести матч, который запланирован на 14 декабря.

Напомним, несколько игроков и работников МЮ сдали положительные тесты после поединка с Норвичем (1:0) в минувший уикенд. После этого их результаты были подтверждены повторными тестами, а "красные дьяволы" были вынуждены отменить тренировки команды и закрыть клубную базу.

На данный момент Манчестер Юнайтед находится на 5-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков после 16 туров.