Англия

Наставник Арсенала прокомментировал победу над Вест Хэмом.

В рамках семнадцатого тура английской Премьер-лиги состоялось лондонское дерби между Арсеналом и Вест Хэмом на Эмирейтс, по итогам которого хозяева поля вышли победителями в борьбе за четвертую строчку турнирной таблицы (2:0).

Арсенал — Вест Хэм 2:0 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "канониров" Микель Артета в беседе с журналистами подвел итоги выступлениям своей команды в отчетной игре.

"Я действительно доволен игрой и теми отношением и целеустремленностью, которые проявили футболисты моей команды. Нам вновь удалось восстановить химию с нашими болельщиками. Победить дома было очень важно, потому что успех в игре против действительно хорошей команды должен задать нам тон на будущее. Тем более, что нам удавалось доминировать по ходу поединка.

Игроки должны играть за клуб с тем чувством гордости и энергией, которые мы от них ожидаем. Именно поэтому Обамеянг сегодня не играл. Когда он вернется в стартовый состав? У меня нет новостей по этому поводу.

Я бы приятно удивлен увидеть то, насколько парни были сосредоточены на том, чтобы показать хороший футбол. Мы знали, что придется выложиться по полной для того, чтобы обыграть Вест Хэм сегодня. Кажется, мы это и сделали.

Тот факт, что наши молодые игроки заходят в основной состав целыми группами, помогает нам сейчас, так как они знают друг друга по академии, поэтому у них достаточно высокая химия. Мне очень нравятся связи между ними. Футболисты постепенно растут, но при этом уже вносят немалый вклад в успехи команды.

Сегодня нашим капитаном был Ляказетт. Он следующий в очереди, после Обамеянга, в этом плане, и воспринял повязку так, как вы могли сегодня видеть — с гордостью и целеустремленностью. Я доволен тем, как он сыграл. Лака — лидер в раздевалки. Вы сами видите, как он старается помогать молодым футболистам. Это в его природе. Он совершенно не эгоистичный игрок.

Тот факт, что мы продвинулись в топ-4 команд страны, — положительный признак нашего прогресса. Нам еще через многое предстоит пройти, но определенные результаты уже есть. У нас было не все так гладко на этом пути, но я думаю, что мы многому научились на своих ошибках. Однако, чемпионат заканчивается только в мае, и он совершенно безжалостен, если ты допустишь ошибку в следующей игре", — подытожил испанский наставник.

В следующем туре Арсенал сыграет гостевой матч против Лидса.