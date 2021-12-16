Англия

Премьер-лига удовлетворила запрос "канареек" на то, чтобы провести поединок в другую дату.

Пока 17-й тур английской Премьер-лиги еще не завершен, но уже известно, что массовый перенос поединков коснется и следующего тура.

Ранее Манчестер Юнайтед объявил о переносе субботнего поединка против Брайтона на неопределенный срок из-за массовых случае заражения коронавирусом в стане манкунианцев, а вслед за этим последовал анонс подобного характера от Вест Хэма.

Как сообщает пресс-служба "молотобойцев", их поединок против Норвича, также запланированный на субботу, не состоится по календарю.

"Мы можем подтвердить, что субботний матч против «Норвич Сити» на лондонском стадионе в субботу не состоится, как планировалось, после того как Премьер-лига удовлетворила запрос Норвича на перенос матча", — сказано в заявлении Вест Хэма.

Напомним, днем ранее не состоялся поединок между Уотфордом и Бернли из-за вспышки коронавируса в стане "бордовых". Также на поле не вернутся игроки Тоттенхэма, которые должны были сыграть с Лестером. К слову, для "шпор" это уже третий перенесенный матч АПЛ.