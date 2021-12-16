Англия

Кипер недоволен своей ситуацией в клубе.

Вратарь Манчестер Юнайтед Дин Хендерсон намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Фабрицио Романо, не доволен своей ситуацией в клубе и ролью запасного. Он не намерен просиживать на скамейке запасных лучшие годы карьеры.

Его приоритет — перейти в клуб, где ему пообещают место в стартовом составе. Он открыт для предложений и ждет их зимой.

Также сообщается, что Аякс не ведет переговоры с Манчестер Юнайтед по Хендерсон, как сообщалось в разных СМИ.

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