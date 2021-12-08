Нидерланды. Новость

Нидерландский клуб хочет подписать английского вратаря.

Голкипер Манчестер Юнайтед Дин Хендерсон попал в сферу интересов Аякса, сообщает издание Manchester Evening News.

Амстердамский клуб испытывает проблемы с вратарской позицией и хотел бы подписать Хендерсона в январе. Исполнительный директор клуба Эдвин ван дер Сар уже общался с представителями Юнайтед относительно возможного трансфера английского голкипера.

Действующий контракт Хендерсона с МЮ рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне 24-летний страж ворот провел лишь один поединок в составе "красных дьяволов".

Ранее сообщалось, что голкипер Аякс Андре Онана присоединится к Интеру в конце сезона.