Предлагаем вашему вниманию обзор поединка английского первенства.
Ливерпуль — Ньюкасл, Getty Images
17 декабря 2021, 07:05
В матче 17-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль обыграл на своем поле Ньюкасл со счетом 3:1.
Гости вышли вперед на седьмой минуте усилиями Джонджо Шелви, однако голы Диогу Жоты, Мохамеда Салаха и Трента Александера-Арнольда принесли победу "красным".
Ливерпуль — Ньюкасл 3:1
Голы: Жота, 21, Салах, 25, Александер-Арнольд, 87 — Шелви, 7.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Конате, Роберстон — Окслейд-Чемберлен (Кейта, 73), Тиаго (Милнер, 90), Хендерсон — Мане, Жота, Салах (Фирмино, 73).
Ньюкасл: Дубравка — Манкильо, Шер, Лассельс, Льюис (Ритчи, 12) — Хейден, Шелви, Фрейзер (Уиллок, 88) Мерфи — Жоэлинтон, Сен-Максимен (Уилсон, 78).
Предупреждения: Хендерсон — Жоэлинтон, Фрейзер, Хейден.