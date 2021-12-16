Англия

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, подводит итоги матча АПЛ, в котором Ливерпуль был сильнее Ньюкасла.

Накануне матча стало известно , что Фабиньо, Вирджил Ван Дейк, а также Кертис Джонс заболели коронавирусом и не сыграют в отчетной игре. Таким образом, в центре обороны вместе с Матипом появился Конате, а в центр поля вышел Окслейд-Чемберлен.

Старт матча — высокий прессинг Ливерпуля, из-под которого было очень сложно выйти Ньюкаслу. Хозяева создали первый момент уже на 6-й минуте — супершанс был у Жоты. Салах выдал волшебный пас пяткой и вывел португальца один на один с Дубравкой, однако Диогу не сумел переиграть голкипера в ближнем бою.

Ньюкасл своим моментом ответил моментально. Тиаго грубо ошибся в центре поля и дал возможность Шелви пробить издали, а тот мощным выстрелом отправил мяч в угол — Алиссон так и остался стоять по центру ворот, разводя руки — 1:0 для Ньюкасла.

На 10-й минуте Мане выскочил один на один с голкипером после еще одного волшебного паса от Салаха и пробил в штангу. Правда, боковой арбитр моментально поднял флажок, сигнализирующий положение вне игры. Спустя 9 минут опасно в ближний угол пробивал Жота, но совсем немного не попал.

А на 21-й минуте матча хозяева таки сравняли счет. И вновь в центре внимания Диогу Жоту, который пробивал головой с угла вратарской после классной навесной передачи с фланга — Дубравка продемонстрировал чудеса реакции и отразил этот удар, но на добивание вновь был португалец — 1:1.

Спустя две минуты Сен-Максимен вновь воспользовался ошибкой Тиаго, на дриблинге протащил мяч к штрафной площади и сильно пробил в дальний угол — Алиссон успел сложиться и спас Ливерпуль. А уже на 23-й минуте грубо ошибся Шелви, неудачно отдав пас назад — Садио Мане выскочил один на один с Дубравкой, но пробил в голкипера. На добивание первым был Салах, который отправил мяч в пустые ворота — 2:1.

На 35-й минуте Салах мог оформлять дубль. Египтянин вышел один на один с Дубравкой под острым углом, но неудачно пробил по мячу — мимо.

Во втором тайме Ньюкасл действовал смелее в атаке. У команды Эдди Хау регулярно возникали предпосылки для качественных контрвыпадов, однако голевых моментов практически не было. А на 65-й минуте повреждение получил Сен-Максимен. Стало ясно, что голевые моменты будут уж очень туго даваться гостям. Правда, Шелви мог оформить дубль. Полузащитник очень классно исполнил штрафной удар, подкрутив мяч в ближний верхний угол, но совсем немного не попал.

К середине второго тайма Ливерпуль отодвинул игру ближе к чужим воротам и на 87-й минуте дальний удар от Александра-Арнольда закрыл игру. Великолепный гол удался крайнему защитнику "красных".

Таким образом, Ливерпуль обыграл Ньюкасл (3:1) и продолжает погоню за Манчестер Сити в турнирной таблице. К слову, добытые три очка в матче с Ньюкаслом позволили Ливерпулю стать первым английским клубом, которому удалось выиграть 2000 матчей в высшем дивизионе страны.

Ливерпуль — Ньюкасл 3:1