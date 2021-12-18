Английский клуб работает над усилением линии обороны.
Омар Колли, Getty Images
18 декабря 2021, 14:19
Защитник Сампдории Омар Колли попал в сферу интересов Уотфорда, сообщает портал Tutto Mercato.
Сампдория хотела бы укрепить линию обороны в январе и рассматривает возможность подписания Колли. Действующий контракт гамбийского центрбека с генуэзским клубом рассчитан до июня 2025 года.
В текущем сезоне 29-летний игрок провел 17 поединков в футболке "блучеркьяти".
Ранее сообщалось, что Уотфорд подписал голкипера роттердамской Спарты Мадуку Окойе.