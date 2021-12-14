Италия

Туринский клуб хочет компенсировать потерю футболиста по независящим от клубов причинам.

Туринский Ювентус намерен отдать в бесплатную аренду одного из своих молодых футболистов Сампдории, взамен пропавшему полтора месяца назад Мохаммеду Ихаттарену.

Напомним, 3 ноября появилась информация о том, что экс-футболист ПСВ отпросился у клубов на Родину, однако так и не вернулся и с тех пор не выходил на связь.

По информации различных итальянских и нидерландских СМИ, 19-летний голландец впал в депрессию из-за смерти отца и все это время находится в уединении.

В связи со сложившейся ситуацией, Ювентус уже обратился к Сампдории с предложением выбрать одного из представителей молодежного состава "зебр", чтобы компенсировать по сути несостоявшийся трансфер, сообщает Николо Скира.

Напомним, Ихаттарен перешел в Ювентус в летнее трансферное окно из ПСВ и подписал контракт до 2025 года.