Италия

"Орлы" хотят заполучить датского футболиста.

Полузащитник Сампдории Миккель Дамсгор попал в сферу интересов Лацио, сообщает портал Calciomercato.

Римский клуб намерен укрепить атакующую линию в январе и попытается приобрести Дамсгора, который стал одним из открытий Евро-2020. Стоимость датского вингера оценивается в сумму около 25 миллионов евро.

Действующий контракт Дамсгора с Сампдорией рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 8 поединков в футболке "блучеркьяти", не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Лацио также заинетерсован в подписании полузащитника Ювентуса Артура.