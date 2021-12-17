"Орлы" хотят заполучить датского футболиста.
Миккель Дамсгор, Getty Images
17 декабря 2021, 09:49
Полузащитник Сампдории Миккель Дамсгор попал в сферу интересов Лацио, сообщает портал Calciomercato.
Римский клуб намерен укрепить атакующую линию в январе и попытается приобрести Дамсгора, который стал одним из открытий Евро-2020. Стоимость датского вингера оценивается в сумму около 25 миллионов евро.
Действующий контракт Дамсгора с Сампдорией рассчитан до июня 2024 года.
В текущем сезоне 21-летний игрок провел 8 поединков в футболке "блучеркьяти", не отличившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Лацио также заинетерсован в подписании полузащитника Ювентуса Артура.